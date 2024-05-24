Президент: молодежь в регионах может открыть для себя неспешный образ жизни и не потерять глобальные возможности

Как указывается в сообщении, в ходе визита в Швенчёнеляй президент посетил общину Miško uostas, участвующую в проводимой под его эгидой инициативе "Сила Литвы", которая в 2017 году объединила молодых людей, переселившихся из крупных городов. В настоящее время община состоит из 50 участников, которые стремятся создать инфраструктуру для комфортной и современной жизни и приглашают молодых специалистов открыть для себя более устойчивый альтернативный образ жизни вдали от городской суеты.

"Видение Швенчёнеляя, города креативных индустрий, развиваемое вашей общиной и Швенчёнским районным самоуправлением, является примером креативного градоустройства и источником вдохновения как для других общин, так и для самоуправлений. Очаровывает и то, что большая часть общины, выросшая в больших городах Литвы, в других литовских и зарубежных городах, решила присоединиться к уникальной общине в маленьком городке на окраине Литвы", - сказал президент на мероприятии. Встреча прошла в помещении Šiaurės stotis (Северный вокзал), расположенном в здании Швенчёнельского железнодорожного вокзала. Президент выразил удовлетворение устойчивыми решениями, применяемыми общиной. "Вы являетесь прекрасным примером того, как, используя современную возможность удаленной работы и внося жизнь в неиспользуемые здания городской инфраструктуры, можно открыть для себя более медленный и здоровый ритм жизни, более крепкие межличностные связи и более устойчивую повседневную жизнь без автомобиля", - сказал глава страны.