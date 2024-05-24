2024.05.24 12:52

Президент: молодежь в регионах может открыть для себя неспешный образ жизни и не потерять глобальные возможности

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Eitvydas Kinaitis

В четверг президент Литовской Республики Гитанас Науседа, продолжая традиционные рабочие дни в регионах, работал со своей командой в Швенчёнском районе. Глава страны встретился с мэром Швенчёнского района Римантасом Клипчюсом, принял участие в дискуссии со школьниками, встретился с общиной Miško uostas в Швенчёнеляе, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

На встрече с мэром Швенчёнского районного муниципалитета глава государства обсудил вопросы финансирования Программы содержания и развития дорог, плохое состояние дорог региона, а также инициативу президента по децентрализации управления дорогами. На встрече с мэром и его командой президент также обсудил вопросы повышения автономии муниципалитетов и сотрудничества с другими государственными структурами.

На встрече обсуждалась необходимость более эффективной реализации поддержки Евросоюза в регионах.

Глава государства посетил Швенчёнскую гимназию им. Зигмаса Жямайтиса, где принял участие в дискуссии со старшеклассниками на тему гражданственности "Хороший политик – создатель сильного государства".

Как указывается в сообщении, в ходе визита в Швенчёнеляй президент посетил общину Miško uostas, участвующую в проводимой под его эгидой инициативе "Сила Литвы", которая в 2017 году объединила молодых людей, переселившихся из крупных городов. В настоящее время община состоит из 50 участников, которые стремятся создать инфраструктуру для комфортной и современной жизни и приглашают молодых специалистов открыть для себя более устойчивый альтернативный образ жизни вдали от городской суеты.

"Видение Швенчёнеляя, города креативных индустрий, развиваемое вашей общиной и Швенчёнским районным самоуправлением, является примером креативного градоустройства и источником вдохновения как для других общин, так и для самоуправлений. Очаровывает и то, что большая часть общины, выросшая в больших городах Литвы, в других литовских и зарубежных городах, решила присоединиться к уникальной общине в маленьком городке на окраине Литвы", - сказал президент на мероприятии. Встреча прошла в помещении Šiaurės stotis (Северный вокзал), расположенном в здании Швенчёнельского железнодорожного вокзала. Президент выразил удовлетворение устойчивыми решениями, применяемыми общиной. "Вы являетесь прекрасным примером того, как, используя современную возможность удаленной работы и внося жизнь в неиспользуемые здания городской инфраструктуры, можно открыть для себя более медленный и здоровый ритм жизни, более крепкие межличностные связи и более устойчивую повседневную жизнь без автомобиля", - сказал глава страны.

Как указывает Офис президента, в конце рабочего дня в Швенчёнском районе президент и первая леди традиционно встретились с местными жителями.

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