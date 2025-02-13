Президент Литвы: Запад должен говорить с позиции силы, а не идти на компромисс с агрессором

„Может сложиться такое впечатление (что переговоры по Украине проходят без Украины – ELTA), хотя президент Трамп также связался и с президентом Зеленским. Однако самое главное избегать такой вещи – чтобы не сложилось впечатление, что диалог ведется за спиной и у Европы, и у Украины. И что переговорные позиции, которые приносят в данном случае США и весь демократический мир, чтобы они были сильными, чтобы они не начинались с каких-то уступок агрессору“, – заявил Г. Науседа журналистам в Офисе президента в четверг.
„Ничего в мире не изменилось – агрессор остается агрессором, жертва или подвергшаяся нападению страна остается подвергшейся нападению страной. И этого нельзя забывать или смахнуть со стола“, – подчеркнул глава государства.
Г. Науседа заверил, что Литва, как и Европа, сохраняет свою позицию и поддерживает Украину. По словам президента, несмотря на тот факт, что США являются важным партнером в сфере безопасности, страны старого континента должны предпринять четкие шаги по укреплению своей безопасности.
„Мы с Украиной, Европа с Украиной. США, без сомнения, являются для нас очень важным партнером, и мы сделаем все, чтобы Европа была готова на равных участвовать в укреплении своей обороны и безопасности. Однако для того, чтобы это произошло быстрее, необходима политическая воля. Поэтому я скоро поеду на Мюнхенскую конференцию – нам действительно нужно больше политической воли, нам нужно больше единства в составе НАТО“, – сказал он, отметив, что к 3 проц. ВВП на финансирование обороны надо стремиться не только за счет деклараций, но и за счет реальной работы, стремиться к модернизации армий стран, к разработке проектов военной мобильности.