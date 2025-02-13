Президент Литвы: Запад должен говорить с позиции силы, а не идти на компромисс с агрессором

„Мы с Украиной, Европа с Украиной. США, без сомнения, являются для нас очень важным партнером, и мы сделаем все, чтобы Европа была готова на равных участвовать в укреплении своей обороны и безопасности. Однако для того, чтобы это произошло быстрее, необходима политическая воля. Поэтому я скоро поеду на Мюнхенскую конференцию – нам действительно нужно больше политической воли, нам нужно больше единства в составе НАТО“, – сказал он, отметив, что к 3 проц. ВВП на финансирование обороны надо стремиться не только за счет деклараций, но и за счет реальной работы, стремиться к модернизации армий стран, к разработке проектов военной мобильности.