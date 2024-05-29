Президент Литвы: закон об "иностранном влиянии" отдаляет Грузию от Европы

"Всего через несколько дней после Дня независимости новый закон демонстрирует опасный отрыв от демократических ценностей. Это отдаляет страну от Европы. Литва всегда будет поддерживать свободную и независимую Грузию и ее храбрый народ", – написал Г. Науседа в социальной сети "Х" во вторник вечером.