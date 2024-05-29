2024.05.29 10:05

Президент Литвы: закон об "иностранном влиянии" отдаляет Грузию от Европы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Как заявил президент Гитанас Науседа, грузинский парламент отдалил страну от Европы, приняв спорный закон об "иностранном влиянии".

"Всего через несколько дней после Дня независимости новый закон демонстрирует опасный отрыв от демократических ценностей. Это отдаляет страну от Европы. Литва всегда будет поддерживать свободную и независимую Грузию и ее храбрый народ", – написал Г. Науседа в социальной сети "Х" во вторник вечером.

Парламент Грузии во вторник принял закон об "иностранном влиянии", что вызвало массовые протесты и международное осуждение. Законодатели проголосовали 84 против 4, преодолев вето президента Саломе Зурабишвили.

Данный шаг был предпринят, несмотря на непрекращающиеся уличные протесты и предупреждения Брюсселя и США о том, что эта мера наносит ущерб стремлению Грузии к членству в Европейском союзе (ЕС).

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