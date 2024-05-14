Президент Литвы: закон об "иностранном влиянии" может негативно повлиять на европейскую интеграцию Грузии

"Президент уже говорил, что этот закон противоречит обязательствам Сакартвело перед Евросоюзом, что в случае его принятия и вступления в силу он негативно повлияет на процесс евроинтеграции страны", - в ответе Elta указал советник президента Ридас Ясюленис.

"Гражданское общество в Сакартвело не раз четко заявляло, что видит будущее своей страны в Европе. Нельзя игнорировать волю и желание людей жить в обществе, основанном на принципах демократии и свободы. Литва и впредь будет поддерживать выбор народа Сакартвело стать частью Европы", - повторил советник лидера страны комментарий президента Г. Науседы, приведенный в опубликованном в апреле заявлении.