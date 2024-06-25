Президент Литвы выступит с ежегодным докладом в Сейме

Это будет пятое послание президента к парламенту и народу. На этот раз Г. Науседа выступит перед политиками, уже обеспечив себе второй срок на посту главы государства.
Выступление президента с ежегодной речью пройдет на фоне продолжающегося широкомасштабного российского вторжения в Украину, беспорядков на Ближнем Востоке, а во внутренней политике – в ожидании назначения министров социальной защиты и труда, а также образования, науки и спорта.
В своем прошлогоднем послании лидер страны призвал к существенному увеличению бюджетных расходов на оборону, подчеркнул важность размещения немецкой бригады в Литве, отметив, что Литве важно выполнить всю необходимую домашнюю работу. Г. Науседа, обращаясь к парламентариям, также раскритиковал правящих, замешанных в так называемом „чековом“ скандале, а также Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ).
Согласно Конституции, президент выступает в Сейме с ежегодными докладами, в которых обсуждает положение страны, важнейшие события во внутренней и внешней политике Литвы. Такие доклады традиционно зачитываются руководством страны во время весенней сессии парламента.