Президент Литвы: выступаю за более высокую планку налога на недвижимость

„Выступаю за более высокую планку, и, возможно, не вдаваясь в подробности, систему налогообложения недвижимости все равно нужно было менять. (...) Однако мы должны позаботиться о тех людях, у которых действительно мало недвижимости, и чтобы они не несли дополнительных расходов только потому, что у них есть какая-то скромная недвижимость, которая обычно предназначена для проживания и приносит довольно небольшой доход“, — сказал Г. Науседа в четверг телеканалу LRT.
„Сейчас основная дискуссия идет о том, как установить более высокую планку, установить ставку, которая будет соответствовать тому факту, основное ли это жилье, или это дополнительное жилье, предусмотреть определенные льготы для семей, что также было сделано. И уж точно не мелочиться, если в итоге эта недвижимость окажется небольшой — пять или десять евро —то вообще игнорировать это, и чтобы люди могли продолжать жить спокойно и не попадать под систему налога на недвижимость“, — подчеркнул он.
Прогрессивность ПНС не должна выходить за рамки разумного
Между тем, говоря о других планируемых налоговых изменениях, президент утверждает, что для сохранения квалифицированных кадров и привлекательных рабочих мест прогрессивность подоходного налога с населения (ПНС) не должна выходить за рамки разумного.
„Если мы действительно серьезно настроены бороться за квалифицированных людей, за привлекательные рабочие места, то эта прогрессивность должна быть в меру и уж точно не выходить за рамки разумного. Я всегда выступал за это, поскольку растущая экономика крайне необходима Литве“, — заявил глава государства, отметив, что ставка налога не должна превышать 32 проц.
„Правительство социал-демократического толка, большинство, предлагает большую прогрессивность, но весьма деликатно обсуждает, какой может быть максимальная налоговая ставка. Да, предлагалось до 36 проц., но я думаю, что это слишком высокая ставка для лиц с высоким доходом, и ее, возможно, можно было бы ограничить 32 проц. „, — добавил он.
В среду Министерство финансов во главе с Римантасом Шаджюсом зарегистрировало проект налоговой реформы. В проекте ведомство предлагает применять нулевую ставку к недвижимому имуществу, стоимость которого не превышает 40 тыс. евро.
Как предусмотрено в проекте министерства, ставка в размере 0,1 проц. будет применяться к недвижимости стоимостью от 40 тыс. до 200 тыс. евро. Ставка в 0,2 проц. – до 400 тыс. евро, ставка в 0,5 проц.– до 600 тыс. евро. Наконец, ставку в 1 проц. предлагается применять к недвижимости стоимостью свыше 600 тыс. евро.
Проект предусматривает, что налоговая ставка в размере 20 проц. будет применяться к годовому доходу до 36 средних заработных плат (СЗП), для дохода от 36 до 60 СЗП – ставка в размере 25 проц., от 60 до 120 СЗП – ставка в размере 32 проц. Подобные налоговые планы правящие предлагали и ранее.
Четвертая, недавно предложенная ставка коснется жителей, зарабатывающих более 120 СЗП, и составит 36 проц.
Министерство финансов предлагает обложить 10-процентным налогом все договоры страхования, не связанные со страхованием жизни. Представленный в среду законопроект о налоговой реформе предусматривает исключение только для договоров страхования гражданской ответственности водителей транспортных средств.
По предложению Минфина, после принятия поправок налог будет начисляться на общую сумму взносов, указанных в договорах, заключенных (продленных, измененных, если также изменяется размер страховой премии) за календарный квартал. Так называемый взнос за безопасность будут платить все работающие в Литве страховщики от общей суммы страховых взносов, указанных в договорах страхования, не связанных со страхованием жизни.
Ведомство также предлагает ввести налог на сахар по двум ставкам на 100 литров произведенного напитка. Первая ставка — 7,4 евро за 100 литров — будет применяться, если содержание сахара на 100 миллилитров напитка не превышает 8 граммов.
Между тем, если 100 мл напитка содержат более 8 граммов сахара, будет применяться налог в размере 21 евро. Такой тариф будет применяться также ко всем энергетическим напиткам.
Кроме того, налог на сахар будет распространяться на все энергетические напитки.
По оценкам Минфина, этот налог позволит собрать 25 млн евро.