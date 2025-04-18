Президент Литвы: выступаю за более высокую планку налога на недвижимость

„Выступаю за более высокую планку, и, возможно, не вдаваясь в подробности, систему налогообложения недвижимости все равно нужно было менять. (...) Однако мы должны позаботиться о тех людях, у которых действительно мало недвижимости, и чтобы они не несли дополнительных расходов только потому, что у них есть какая-то скромная недвижимость, которая обычно предназначена для проживания и приносит довольно небольшой доход“, — сказал Г. Науседа в четверг телеканалу LRT.