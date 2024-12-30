2024.12.30 10:48

Президент Литвы выразил соболезнования семье скончавшегося экс-президента США Джимми Картера

 
Elta
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

В воскресенье скончался экс-президент США Джимми Картер, глава Литвы Гитанас Науседа выразил соболезнования его семье и всем американцам.

„Покойся с миром, президент Джимми Картер“, - написал Г. Науседа в аккаунте социальной сети Х.

„Его преданность долгу и состраданию не будут забыты. Мои соболезнования его семье и американскому народу“, - добавил он.

В воскресенье на 101-м году жизни скончался бывший президент США Джимми Картер.

Демократ Дж. Картер был 39-м президентом США с 1977 по 1981 год. Позже он получил международное признание как самоотверженный посредник и помощник в международных конфликтах на Ближнем Востоке, в Северной Корее, Боснии и Руанде. В 2002 году Дж. Картер за свои заслуги был удостоен Нобелевской премии мира.

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