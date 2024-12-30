Президент Литвы выразил соболезнования семье скончавшегося экс-президента США Джимми Картера

„Его преданность долгу и состраданию не будут забыты. Мои соболезнования его семье и американскому народу“, - добавил он.

Демократ Дж. Картер был 39-м президентом США с 1977 по 1981 год. Позже он получил международное признание как самоотверженный посредник и помощник в международных конфликтах на Ближнем Востоке, в Северной Корее, Боснии и Руанде. В 2002 году Дж. Картер за свои заслуги был удостоен Нобелевской премии мира.