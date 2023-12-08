Президент Литвы выразил поддержку Молдове в процессе европейской интеграции

По сообщению Офиса президента, в ходе беседы Г. Науседа подчеркнул последовательную поддержку Литвой интеграции Молдовы в Европейский союз (ЕС).

По словам президента, Молдова добилась большого прогресса в реализации реформ и рекомендаций Европейской комиссии (ЕК), однако, подчеркнул он, необходимо и впредь прилагать все усилия для достижения прогресса, поскольку от этого будет зависеть скорость и успех евроинтеграции страны.

"Заседание Европейского совета на следующей неделе чрезвычайно важно для евроинтеграционного будущего как Молдовы, так и Украины. Необходимо достичь договоренность лидеров ЕС о начале переговоров о вступлении этих стран в ЕС без каких-либо дополнительных условий. Это решение геополитического значения, важное для всей Европы", – сказал глава государства.

Г. Науседа также отметил, что для Молдовы особенно важно продемонстрировать прогресс в реформировании системы правосудия и в борьбе с коррупцией и олигархами.