2024.11.29 12:35

Президент Литвы выражает сомнения в управленческом опыте кандидата от партии "Заря Немана"

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Sigitas Podėnas
Sigitas Podėnas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Президент Гитанас Науседа усомнился в достаточности управленческого и политического опыта у Сигитаса Поденаса, кандидата на должность министра окружающей среды от „Зари Немана“, сообщает портал LRT со ссылкой на свои источники. По данным портала, не исключено, что президент примет решение отклонить эту кандидатуру.

Область интересов С. Поденаса — биоразнообразие, биология двукрылых, палеонтология, янтарные включения. По данным источников LRT, в научной компетентности кандидата никто не сомневается, однако есть вопросы относительно устойчивости к давлению различных групп интересов по сложным и противоречивым вопросам, которые особенно вероятны в сфере охраны окружающей среды.

В пятницу президент Г. Науседа обсудит состав кабинета министров с назначенным премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом.

До сих пор президент еще не встретился с уже упомянутым кандидатом на пост министра окружающей среды С. Поденасом, кандидатом на пост министра сельского хозяйства Игнасом Хофманасом, кандидатом на пост министра юстиции Г. Барткусом и кандидатом в министры здравоохранения Марией Якубаускене. Первые три кандидатуры выдвинуты партией „Заря Немана“, а претендент на пост министра здравоохранения – социал-демократами.

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