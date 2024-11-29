Президент Литвы выражает сомнения в управленческом опыте кандидата от партии "Заря Немана"

Область интересов С. Поденаса — биоразнообразие, биология двукрылых, палеонтология, янтарные включения. По данным источников LRT, в научной компетентности кандидата никто не сомневается, однако есть вопросы относительно устойчивости к давлению различных групп интересов по сложным и противоречивым вопросам, которые особенно вероятны в сфере охраны окружающей среды.

До сих пор президент еще не встретился с уже упомянутым кандидатом на пост министра окружающей среды С. Поденасом, кандидатом на пост министра сельского хозяйства Игнасом Хофманасом, кандидатом на пост министра юстиции Г. Барткусом и кандидатом в министры здравоохранения Марией Якубаускене. Первые три кандидатуры выдвинуты партией „Заря Немана“, а претендент на пост министра здравоохранения – социал-демократами.