Президент Литвы встретился с представителями бизнес-инициативы "4 процента"

На встрече президент обсудил с бизнес-сообществом вопросы укрепления обороноспособности страны и перспективы увеличения финансирования обороны.

Стартовавшая в конце марта бизнес-инициатива „4 процента“ призывает руководство страны договориться о выделении 4 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.

Глава государства ранее заявлял о своем положительном отношении к данной инициативе. Однако он также подчеркнул, что в поисках постоянного источника средств на оборону он предпочел бы повышение налогообложения прибыли бизнеса.

„Мне бы хотелось видеть комплекс, но я бы отдал приоритет налогам на бизнес, прежде всего на прибыль“, – подчеркнул в конце марта Г. Науседа.