Президент Литвы встретился с представителями бизнес-инициативы "4 процента"

На встрече президент обсудил с бизнес-сообществом вопросы укрепления обороноспособности страны и перспективы увеличения финансирования обороны.
Стартовавшая в конце марта бизнес-инициатива „4 процента“ призывает руководство страны договориться о выделении 4 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.
Глава государства ранее заявлял о своем положительном отношении к данной инициативе. Однако он также подчеркнул, что в поисках постоянного источника средств на оборону он предпочел бы повышение налогообложения прибыли бизнеса.
„Мне бы хотелось видеть комплекс, но я бы отдал приоритет налогам на бизнес, прежде всего на прибыль“, – подчеркнул в конце марта Г. Науседа.
В настоящее время парламент страны рассматривает возможность финансирования в размере 3% ВВП.
Минфин предлагает привлечь дополнительные средства на оборону за счет продления срока действия взноса банковской солидарности, повышения ставки налога на прибыль на 1 проц. пункт, повышения акцизов и введения налога на ряд договоров страхования. Эти меры позволят уже в 2025 г. собрать в Оборонный фонд 297,8 млн евро, а в 2026 г. – 421,2 млн евро.