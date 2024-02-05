Президент Литвы встретился с председателем Верховного суда: важно повысить доверие к судам

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В понедельник президент Гитанас Науседа с председателем Верховного суда Литвы (ВСЛ) Дангуолей Бублене обсудил вопросы отправления правосудия и текущие проблемы судебной системы.

"Общество ожидает от судов обеспечения отправления правосудия. Важно повысить доверие к судам, чувство справедливости в обществе", - подчеркнул в ходе встречи глава страны.

Как сообщает офис президента, Г. Науседа обсудил с председателем ВСЛ возможности совершенствования правовых норм гражданского и уголовного судопроизводства, проблемы функционирования единой судебной системы, их возможные решения, а также вопросы реконструкции здания Верховного суда и финансовое обеспечение его деятельности.

На встрече также обсуждалась важность систематического сотрудничества Верховного суда с другими учреждениями, улучшение коммуникации и информирования общественности.

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