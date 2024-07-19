Президент Литвы встретился с лидерами Азербайджана и Армении

Глава Литвы поблагодарил президента Азербайджана за приглашение принять участие в Конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Баку. Г. Науседа подчеркнул, что в то время, как Россия и дальше демонстрирует свою решимость продолжать разрушительную широкомасштабную войну против Украины и дестабилизировать ситуацию в других регионах, в том числе на Кавказе, сохранение международного порядка и повышение стабильности имеют огромное значение.
На встрече с премьер-министром Армении президент приветствовал реформы, ведущие к прогрессу и трансформации страны, и отметил, что Литва готова оказать Армении необходимую экспертную помощь. По словам президента, Литва активно поддерживает и поощряет еще более активное сотрудничество между ЕС и Арменией.
Как указывает Офис президента, во время встреч с лидерами Азербайджана и Армении Г. Науседа подчеркнул, что Литва продолжает поддерживать всеобъемлющее и устойчивое мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и что диалог и переговоры – единственный путь вперед. Президент отметил, что Литва решительно поддерживает дипломатические усилия Запада, направленные на достижение мира в регионе.