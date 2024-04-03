Президент Литвы встретился с кронпринцем Норвегии: сотрудничество между странами в сфере обороны важно для всего НАТО

"Особенно хотелось бы подчеркнуть наше сотрудничество в сфере безопасности и обороны, которое, учитывая угрозы нашей безопасности, приобретает чрезвычайную важность для Литвы и Норвегии, для региона и всего Альянса НАТО", – заявил в среду в Президентском дворце Г. Науседа.

Глава государства поблагодарил норвежского кронпринца Хокона за значительный вклад Норвегии в безопасность Литвы и Балтийского региона, а также за участие в передовой боевой группе НАТО.

Президент подчеркнул, что безопасность Балтийского региона и всего восточного фланга НАТО – это безопасность всего Альянса. По словам главы государства, важно как присутствие союзных войск в регионе, так и усиление ПВО, поэтому необходимо реализовать одобренную на Вильнюсском саммите НАТО ротационную модель ПВО.