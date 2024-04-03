Президент Литвы встретился с кронпринцем Норвегии: сотрудничество между странами в сфере обороны важно для всего НАТО

"Особенно хотелось бы подчеркнуть наше сотрудничество в сфере безопасности и обороны, которое, учитывая угрозы нашей безопасности, приобретает чрезвычайную важность для Литвы и Норвегии, для региона и всего Альянса НАТО", – заявил в среду в Президентском дворце Г. Науседа.
Глава государства поблагодарил норвежского кронпринца Хокона за значительный вклад Норвегии в безопасность Литвы и Балтийского региона, а также за участие в передовой боевой группе НАТО.
Президент подчеркнул, что безопасность Балтийского региона и всего восточного фланга НАТО – это безопасность всего Альянса. По словам главы государства, важно как присутствие союзных войск в регионе, так и усиление ПВО, поэтому необходимо реализовать одобренную на Вильнюсском саммите НАТО ротационную модель ПВО.
"Ротационная модель ПВО, одобренная на саммите НАТО в Вильнюсе, должна быть реализована. Надеюсь, Норвегия также внесет свой вклад в ее практическую реализацию", – подчеркнул Г. Науседа.
В свою очередь, посетивший Вильнюс кронпринц Норвегии Хокон также подчеркнул важность сотрудничества двух стран в вопросе безопасности.
"Норвежские технологии являются неотъемлемой частью противовоздушной обороны Литвы. Наши солдаты – часть боевой группы НАТО и это является нашей приверженностью региональной безопасности", – сказал он в Президентском дворце.
"Мост между Литвой и Норвегией укрепляется также связью между нашими народами. Особенно если учесть, что в Норвегии проживает около 40-50 тыс. литовцев", – добавил наследник норвежского престола.
В среду в Литву с официальным визитом прибыл наследный принц Норвегии Хокон.
После приема и встречи делегаций в Президентском дворце наследный принц также планирует посетить Украинский центр, созданный по инициативе первых леди Литвы и Украины, и встретиться с Дианой Науседене.
Позже президент Литвы и наследник норвежского престола посетят пехотную бригаду Geležinis Vilkas (Железный волк) в Рукле, где размещены норвежские военные, несущие службу в боевой группе батальона передовых сил НАТО.
Последний раз наследный принц Хокон посещал Литву в 2018 г.