Президент Литвы встретился с членами Конгресса США

В ходе переговоров президент подчеркнул важность сотрудничества между США и Европой в обеспечении мира и демократии во всем мире. Глава государства заявил, что постоянное военное присутствие США в странах Балтии является чрезвычайно важным фактором сдерживания России, поэтому необходимо его сохранение. Президент отметил, что Литва активно увеличивает инвестиции в оборону: в этом году они уже достигли 3,02 проц. ВВП страны и будут расти в будущем, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.