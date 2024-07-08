2024.07.08 14:18

Президент Литвы встретился с членами Конгресса США

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Президент встретился с членами Конгресса США
Президент встретился с членами Конгресса США
ФОТО: LUKAS BARTKUS | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos

В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки. Глава государства обсудил с американскими конгрессменами вопросы трансатлантического сотрудничества, безопасности и поддержки Украины.

В ходе переговоров президент подчеркнул важность сотрудничества между США и Европой в обеспечении мира и демократии во всем мире. Глава государства заявил, что постоянное военное присутствие США в странах Балтии является чрезвычайно важным фактором сдерживания России, поэтому необходимо его сохранение. Президент отметил, что Литва активно увеличивает инвестиции в оборону: в этом году они уже достигли 3,02 проц. ВВП страны и будут расти в будущем, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

Во время встречи с членами Конгресса США Г. Науседа также подчеркнул жизненно важное значение совместных усилий США и Европы по поддержке Украины и оказанию ей помощи в достижении победы над агрессором.

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