Президент Литвы вручил государственную награду председателю Европейского парламента

Глава государства и председатель Европарламента обсудили войну России против Украины, поддержку Украины, вопросы исторической памяти, а также предстоящий новый политический цикл ЕС и выборы в Европейский парламент, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.
Во время встречи президент отметил, что позиция Европарламента в отношении войны России против Украины очень важна и сыграла значительную роль в консолидации поддержки и мобилизации международного сообщества для оказания помощи Украине.
Г. Науседа подчеркнул необходимость сохранения единства Европы в этом вопросе.
"Важно, чтобы Европейский союз одобрил долгосрочную финансовую поддержку Украины, продолжил вместе с партнерами политику санкций против России и нашел правовые способы скорейшего использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Мы также должны сплоченно работать, чтобы противостоять попыткам Кремля переписать историю и распространять пропаганду", - сказал президент.
Г. Науседа и Р. Метсола также обсудили предстоящие в июне выборы в Европейский парламент. По словам главы государства, важно стимулировать активность граждан ЕС и, с началом нового политического цикла, сохранить внимание к поддержке Украины, укреплению оборонной промышленности и повышению конкурентоспособности ЕС.
Как указывается в сообщении, глава государства вручил председателю Европейского парламента государственную награду Литвы – Большой крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.
Р. Метсола удостоена награды за лидерство и личное стремление эффективными усилиями консолидировать поддержку со стороны Европейского парламента по ключевым вопросам политической повестки дня Европейского союза и Литвы.