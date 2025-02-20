Президент Литвы: вопрос отправки миротворцев в Украину пока преждевременный

„Я думаю, что еще слишком рано принимать это решение. Да, такие обсуждения ведутся, но возможны самые разные форматы. Во-первых, в каком случае эти миротворцы будут отправлены в Украину?“, - сказал Науседа на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Президентском дворце.
Глава государства считает, что такой вариант может рассматриваться только в случае мира или прекращения огня.
„Вопрос о присутствии инструкторов в Украине уже рассматривался, и на него был дан положительный ответ. Однако решение об отправке войск для более масштабных операций пока не принято, и в Литве мы также запросили рекомендации у Министерства обороны и Министерства иностранных дел“, - сказал он.
„Но в этом случае первый вопрос, на который следует ответить, заключается в том, при каких условиях и на каком этапе могут появиться эти миротворцы. Тогда может быть принято решение“, - подчеркнул президент.
Президент Украины Владимир Зеленский в январе заявил, что для наблюдения за любым мирным соглашением с Россией потребуется не менее 200 тысяч европейских миротворцев.
Некоторые европейские страны, например Швеция, начали обсуждать такую возможность. Однако значительная часть европейских лидеров по-прежнему придерживается позиции, что подобные обсуждения преждевременны.