2025.02.20 07:07

Президент Литвы: вопрос отправки миротворцев в Украину пока преждевременный

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Thomas Peter | Scanpix

Президент Гитанас Науседа считает, что вопрос отправки миротворцев в Украину пока преждевременный. По словам лидера страны, в первую очередь необходимо обсудить условия, на которых эти миротворцы могут быть отправлены.

„Я думаю, что еще слишком рано принимать это решение. Да, такие обсуждения ведутся, но возможны самые разные форматы. Во-первых, в каком случае эти миротворцы будут отправлены в Украину?“, - сказал Науседа на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Президентском дворце.

Глава государства считает, что такой вариант может рассматриваться только в случае мира или прекращения огня.

„Вопрос о присутствии инструкторов в Украине уже рассматривался, и на него был дан положительный ответ. Однако решение об отправке войск для более масштабных операций пока не принято, и в Литве мы также запросили рекомендации у Министерства обороны и Министерства иностранных дел“, - сказал он.

„Но в этом случае первый вопрос, на который следует ответить, заключается в том, при каких условиях и на каком этапе могут появиться эти миротворцы. Тогда может быть принято решение“, - подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе заявил, что для наблюдения за любым мирным соглашением с Россией потребуется не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

Некоторые европейские страны, например Швеция, начали обсуждать такую возможность. Однако значительная часть европейских лидеров по-прежнему придерживается позиции, что подобные обсуждения преждевременны.

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