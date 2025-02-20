Президент Литвы: вопрос отправки миротворцев в Украину пока преждевременный

„Я думаю, что еще слишком рано принимать это решение. Да, такие обсуждения ведутся, но возможны самые разные форматы. Во-первых, в каком случае эти миротворцы будут отправлены в Украину?“, - сказал Науседа на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Президентском дворце.

Глава государства считает, что такой вариант может рассматриваться только в случае мира или прекращения огня.

„Вопрос о присутствии инструкторов в Украине уже рассматривался, и на него был дан положительный ответ. Однако решение об отправке войск для более масштабных операций пока не принято, и в Литве мы также запросили рекомендации у Министерства обороны и Министерства иностранных дел“, - сказал он.