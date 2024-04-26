Президент Литвы вместе с президентом Польши будет наблюдать за ходом военных учений

В первой половине дня лидеры Литвы и Польши будут наблюдать за ходом литовско-польских международных бригадных тактических учений Brave Griffin 24-II в Сувалкском коридоре, также во время двусторонней встречи обсудят вопросы региональной обороны и безопасности, помощи Украине и укрепления двусторонних отношений.

Как сообщает Офис президента, во второй половине дня президенты отправятся в Каунас, где в Университете Витаутаса Великого примут участие в международном форуме "Идея Европы", посвященном 20-летию вступления Литвы и Польши в Европейский союз.

Последний раз А. Дуда посещал Вильнюс в рамках "Инициативы трех морей", в начале апреля.