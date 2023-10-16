Президент Литвы вместе с лидерами стран ЕС решительно осудил "Хамас"

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и лидеры стран – членов Европейского союза приняли совместное заявление, в котором решительно осудили группировку "Хамас" и ее жестокие нападения на Израиль, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

В своем совместном заявлении лидеры 27 стран – членов ЕС подчеркнули право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом жестоких и неизбирательных атак со стороны группировки "Хамас".

Лидеры ЕС призвали "Хамас" немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий. Лидеры подчеркнули важность оказания срочной гуманитарной помощи и подтвердили свою готовность продолжать поддерживать гражданское население Газы, сотрудничать с партнерами, чтобы не дать террористическим организациям воспользоваться этой помощью.

Президент Литвы и главы других стран ЕС подтвердили свою приверженность достижению долгосрочного, устойчивого мира, основанного на решении двух государств, и подчеркнули важность сотрудничества с законными палестинскими властями, региональными и международными партнерами.

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