Президент Литвы вместе с лидерами стран ЕС решительно осудил "Хамас"

В своем совместном заявлении лидеры 27 стран – членов ЕС подчеркнули право Израиля защищать себя в соответствии с гуманитарным и международным правом перед лицом жестоких и неизбирательных атак со стороны группировки "Хамас".
Лидеры ЕС призвали "Хамас" немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий. Лидеры подчеркнули важность оказания срочной гуманитарной помощи и подтвердили свою готовность продолжать поддерживать гражданское население Газы, сотрудничать с партнерами, чтобы не дать террористическим организациям воспользоваться этой помощью.
Президент Литвы и главы других стран ЕС подтвердили свою приверженность достижению долгосрочного, устойчивого мира, основанного на решении двух государств, и подчеркнули важность сотрудничества с законными палестинскими властями, региональными и международными партнерами.