Президент Литвы видит в своей советнице сильного кандидата на пост главы МИД

Глава государства заявил, что пока рано говорить о конкретных именах кандидатов в министры, пока не завершилось обсуждение контуров правящей коалиции, но добавил, что сам примет активное участие в формировании кабинета министров.

„Действительно может, потому что она лучший (кандидат – ELTA). Знаете, иногда говорят, что дипломатично следует говорить „один из лучших“. Я говорю „лучший“ – недипломатично. Поскольку лучший, то естественно, что президент хочет видеть такого человека в своей команде“, – сказал во вторник Г. Науседа в интервью для телекомпании LRT, отвечая на вопрос, сможет ли его советник А. Скайсгирите, при формировании нового правительства, подать заявку на должность министра иностранных дел.

„Две упомянутые вами сферы очень важны для Литвы – внешняя политика и вопросы безопасности, национальная оборона – это вопросы, которые, согласно Конституции, особенно важны для президента. Поэтому моя роль в этой сфере, не буду скрывать, будет очень активной, и я действительно постараюсь привлечь на эти должности лучших кандидатов“, – заявил президент.

Еще одним чрезвычайно важным министерством глава государства назвал должность министра национальной обороны. Г. Науседа сообщил, что будет активно участвовать и в процессе назначения руководителя и этого министерства.

„Могу только сказать, что да, я уже сейчас очень интенсивно думаю о том, какой вариант и какая констелляция будет наилучшей“, – сказал Г. Науседа.

„Это не обязательно означает, что я буду делегировать людей из своей команды, но, если люди из моей команды будут лучшими кандидатами, я думаю, что этот вопрос может быть рассмотрен. Когда я говорю „лучшие кандидаты“, я, конечно, имею в виду в первую очередь профессионализм, однако вторым очень важным критерием является то, что эти кандидаты пользуются доверием делегировавших их партий.

Может быть так, что они и не будут партийными, но партии, которые их делегируют, должны им безоговорочно доверять. И я должен им безоговорочно доверять, потому что мне придется работать с ними рука об руку“, – добавил Г. Науседа.