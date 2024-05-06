2024.05.06 17:06

Президент Литвы в телефонной беседе с Зеленским обсудил военную помощь Украине и ситуацию на линии фронта

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda
Volodymyras Zelenskis, Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В понедельник днем состоялась телефонная беседа главы государства Гитанаса Науседы и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщили в Офисе президента, в ходе беседы литовский лидер подтвердил свое участие в саммите "Украинской формулы мира", который пройдет в июне в Швейцарии. Г. Науседа также подчеркнул, что Литва поддерживает Формулу мира В. Зеленского.

В ходе беседы лидеры обеих стран обсудили подготовку к этому саммиту, ситуацию на фронте и военную помощь Украине.

"Мы обязались и впредь поддерживать Украину и выделять часть нашего ВВП на поддержку обороны и безопасности Украины", – заявил Г. Науседа.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Литва ценит инициативу Германии по принятию незамедлительных мер в сфере противовоздушной обороны Украины, и приветствует решение об отправке в Украину дополнительных систем ЗРК Patriot.

"Литва также присоединится к этой инициативе", – заверил в беседе Г. Науседа.

Литва возглавляет коалицию сил по разминированию Украины, целью которой является объединение и координация как уже оказанной странами-донорами поддержки, так и будущей поддержки Украины в сфере разминирования.

"В понедельник после встречи с прибывшим в Литву канцлером Германии Олафом Шольцем я предложил Германии поддержать эту коалицию финансовым взносом, который будет предназначен для закупки оборудования, необходимого Украине", – отметил литовский лидер в ходе беседы с президентом Украины.

О. Шольц еще в середине апреля во время совместной встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что Берлин объявил о передаче Киеву третьей системы Patriot.

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