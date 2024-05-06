Президент Литвы в телефонной беседе с Зеленским обсудил военную помощь Украине и ситуацию на линии фронта

В ходе беседы лидеры обеих стран обсудили подготовку к этому саммиту, ситуацию на фронте и военную помощь Украине.

"Мы обязались и впредь поддерживать Украину и выделять часть нашего ВВП на поддержку обороны и безопасности Украины", – заявил Г. Науседа.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Литва ценит инициативу Германии по принятию незамедлительных мер в сфере противовоздушной обороны Украины, и приветствует решение об отправке в Украину дополнительных систем ЗРК Patriot.

"Литва также присоединится к этой инициативе", – заверил в беседе Г. Науседа.

Литва возглавляет коалицию сил по разминированию Украины, целью которой является объединение и координация как уже оказанной странами-донорами поддержки, так и будущей поддержки Украины в сфере разминирования.