Президент Литвы в Польше: мы продолжим совместную работу по укреплению безопасности наших стран и всего восточного фланга НАТО

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: lrp.lt nuotr.

Во вторник в Польше президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с президентом Польши Анджеем Дудой наблюдал за польскими национальными учениями Dragon-24.

Эти маневры являются частью крупнейших в этом году учений НАТО Steadfast Defender 2024. Вместе с главой Польши президент наблюдал за совместной операцией войск союзников по форсированию реки Вислы.

"Литва и Польша одинаково понимают угрозы безопасности. Мы продолжим совместную работу по укреплению безопасности наших стран и всего восточного фланга НАТО", - отметил глава государства в Польше.

Г. Науседа подчеркнул, что Россия останется главной и долгосрочной военной угрозой для всего Альянса, поэтому тесное и солидарное сотрудничество с Польшей в области безопасности и обороны является для Литвы приоритетом стратегического значения, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

По словам главы государства, Польша принимает непосредственное участие в укреплении безопасности Балтийского региона, активно участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, участвует в совместных военных учениях.

"Я убежден, что мы будем и дальше укреплять наше партнерство, реализуя инициативы в области безопасности, а также совместно развивая оборонную промышленность", - сказал президент.

Как отметил Г. Науседа, планы по повышению оперативной совместимости вооруженных сил Литвы и Польши являются отправной точкой и важным средством дальнейшего обеспечения совместного усиления сдерживания и обороны в нашем регионе.

Президент упомянул о принятых Литвой еще до Вильнюсского саммита НАТО решениях по формированию национальной дивизии, а также о принятых на саммите НАТО решениях о новых оборонных планах, наращивании потенциала союзников в регионе и усилении интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

По словам главы государства, совместные действия союзников, продемонстрированные в ходе сегодняшних учений, свидетельствуют об эффективности НАТО, военной оперативной совместимости и оперативном взаимодействии, указывает Президентура.

Президент подчеркнул, что срочная военная помощь Украине должна оставаться главным приоритетом.

"Мы знаем, что нужно Украине: боеприпасы, средства ПВО, увеличение объемов производства по всем категориям вооружений. Вместе с нашими союзниками мы должны послать общий сигнал о нашей твердой решимости продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку до победы", - подчеркнул глава Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии