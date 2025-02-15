Президент Литвы в Мюнхене выразил Зеленскому твердую поддержку

Как сообщили в Офисе президента, лидер страны подчеркнул, что Литва продолжит инвестировать в оборонную промышленность Украины и поставлять необходимое вооружение.
„Обеспечить мир можем только силой“, — сказал президент.
Со своей стороны, говоря о возможных переговорах, Г. Науседа отметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины неоспоримы, и Украине должны быть предоставлены твердые гарантии безопасности.
Литовский лидер также заявил, что никакие переговоры невозможны без участия Украины и Европы.
„Европе есть что предложить за столом переговоров. Потенциал санкций против России и ее союзников еще не исчерпан: ужесточение санкций против российского теневого флота, снижение энергетической зависимости от России, использование замороженных российских активов для нужд Украины. Мы можем сделать еще больше – в прошлом году в формате НАТО мы инициировали 10 млрд евро инвестиций в оборонную промышленность Украины. Мы также должны продолжить поставки оружия“, – подчеркнул он.
Глава государства в очередной раз выразил решительную поддержку Литвой членства Украины в НАТО.
После возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США не утихают споры о том, как может измениться ситуация с безопасностью в Европе и Украине. В среду лидер Белого дома и президент России Владимир Путин договорились немедленно начать переговоры о прекращении войны в Украине.Кроме того, Д. Трамп сообщил, что его встреча с президентом России по вопросу окончания войны в Украине может состояться в Саудовской Аравии. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о состоявшейся в среду беседе с Д. Трампом, в ходе которой два лидера обсуждали, как положить конец почти трехлетнему крупномасштабному вторжению.
В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет заявил, что амбиции Киева по вступлению в НАТО нереалистичны. П. Хегсет также отметил, что маловероятно, что Украина сможет вернуть себе территорию, которую она потеряла с 2014 года, и исключил отправку американских войск или миссии НАТО в Украину для обеспечения соблюдения какого-либо мирного соглашения.