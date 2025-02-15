Президент Литвы в Мюнхене: необходимо усиливать оборону, так как Россия по-прежнему остается самой большой угрозой

Такое заявление президент сделал в пятницу во время одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности.

По сообщению Офиса президента, затронув вопрос выполнения решений саммитов НАТО, глава государства выразил обеспокоенность медленными процессами и призвал все страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону до 3 проц. ВВП.

„Надлежащее финансирование позволит нам закрыть критические пробелы в оборонных планах НАТО, чтобы мы были готовы эффективно сдерживать Россию, которая представляет угрозу международному миру и безопасности“, – заявил президент во время дискуссии.