Президент Литвы в Мюнхене: необходимо усиливать оборону, так как Россия по-прежнему остается самой большой угрозой

Такое заявление президент сделал в пятницу во время одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности.
По сообщению Офиса президента, затронув вопрос выполнения решений саммитов НАТО, глава государства выразил обеспокоенность медленными процессами и призвал все страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону до 3 проц. ВВП.
„Надлежащее финансирование позволит нам закрыть критические пробелы в оборонных планах НАТО, чтобы мы были готовы эффективно сдерживать Россию, которая представляет угрозу международному миру и безопасности“, – заявил президент во время дискуссии.
Глава государства также подчеркнул усилия Литвы, заявив, что со следующего года Литва планирует увеличить расходы на оборону до 5-6 проц. ВВП.
В ходе дискуссии он также говорил о важности США для европейской безопасности.
„Военное присутствие США в Европе незаменимо, а Европа должна увеличить свой вклад в оборону для сохранения трансатлантической связи“, – заявил глава государства.
Г. Науседа также подчеркнул, что Европа должна мобилизовать ресурсы для помощи Украине с целью противостояния российской агрессии и предоставления Украине возможности занять сильную позицию.
„Наша безопасность и безопасность Европы в целом защищается в Украине. Именно поэтому все виды военной и политической помощи Украине останутся в числе главных приоритетов внешней политики Литвы. Мы готовы способствовать реализации возможных европейских и американских инициатив по прекращению агрессии“, – отметил лидер страны.
В пятницу в Германии стартовала 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Мероприятие, считающееся одним из самых важных форумов по международной политике безопасности, продлится до воскресенья. Ожидается, что в нем примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и лидеров международных организаций.
Одна из важнейших тем конференции – война России в Украине. Также будут обсуждаться такие вопросы как непрекращающийся конфликт на Ближнем Востоке, европейская оборона, изменение климата, энергетическая безопасность, искусственный интеллект, конфликты в Демократической Республике Конго и Судане и др.