Президент Литвы в Давосе: Украина должна оставаться на первом месте в повестке дня НАТО

Г. Науседа принял участие в публичной дискуссии "Горизонты Украины", посвященной обсуждению перспектив этого государства, в ходе которой он подчеркнул решимость и конкретные цели Украины.
"Горизонт – не совсем верный термин, когда мы говорим об Украине. Мы привыкли к понятию, что горизонт – это удаляющаяся и недостижимая линия, тогда как у Украины есть очень четкие цели, к которым она идет путем реформ, одновременно защищая свой народ, суверенитет и территориальную целостность. Мы многое сделали, чтобы помочь Украине, но это только половина дела", - сказал президент Литвы.
Президент подчеркнул, что помощь стран Запада Украине остается критически важной.
"В мире, часто не без участия России, с появлением новых горячих точек, с приближением выборов в США и ЕС мы не можем упускать из виду самое важное, потому что военная агрессия России напрямую влияет на безопасность всего Альянса. Украина должна оставаться на первом месте в повестке дня НАТО", - сказал глава государства, обращаясь к мировым политическим и деловым лидерам.
Помимо гарантий безопасности и военной поддержки, которую оказывают Украине союзники и участники Рамштайнской коалиции, по словам Г. Науседы, очень важными являются шаги Украины на пути к евро-атлантической интеграции.
"Вильнюсский саммит НАТО изменил вопрос о том, станет ли Украина членом Альянса, на вопрос – когда Украина станет членом Альянса. Точно так же, как после приглашения Украины к переговорам о членстве, мы практически уже получили ответ на вопрос о ее присутствии в Европейском союзе", - подчеркнул президент.
Как отметил глава государства, Литва надеется на то, что переговоры о членстве Украины начнутся без промедления, уже в марте. "Литва окажет Украине всю необходимую помощь в переговорах", - сказал Г. Науседа.
Еще одно важное направление помощи Украине – ее восстановление без ожидания окончания войны. "Мы должны показать России, что ей не удастся разрушить Украинское государство. Активное участие Евросоюза, G7 и других стран-доноров, привлечение частного сектора – это ключ к решению вопроса", - сказал глава государства участникам Всемирного экономического форума в Давосе.
Как указывается в сообщении, президент подчеркнул, что одним из источников финансирования работ по восстановлению Украины должны стать замороженные российские активы, а также активы юридических лиц, нарушающих или обходящих санкции.
Законодательные акты, позволяющие принимать такие решения, действуют в Литве с января 2024 года.