Президент Литвы в Давосе: Украина должна оставаться на первом месте в повестке дня НАТО

Г. Науседа принял участие в публичной дискуссии "Горизонты Украины", посвященной обсуждению перспектив этого государства, в ходе которой он подчеркнул решимость и конкретные цели Украины.

"Горизонт – не совсем верный термин, когда мы говорим об Украине. Мы привыкли к понятию, что горизонт – это удаляющаяся и недостижимая линия, тогда как у Украины есть очень четкие цели, к которым она идет путем реформ, одновременно защищая свой народ, суверенитет и территориальную целостность. Мы многое сделали, чтобы помочь Украине, но это только половина дела", - сказал президент Литвы.

Президент подчеркнул, что помощь стран Запада Украине остается критически важной.