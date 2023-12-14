Президент Литвы в адрес Венгрии: воздержаться от поддержки Украины – значит отдать все карты Путину

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал Венгрию и ее намерения на заседании Европейского совета наложить вето на пакет финансовой поддержки Украины и переговоры о членстве Киева в Евросоюзе (ЕС).

"Венгрия, демонстрируя свое отличное от всего Евросоюза отношение, в каком-то смысле вредит сама себе, потому что на данный момент воздержаться от помощи Украине, говорим ли мы о военной поддержке или политической поддержке, в данном случае – о начале членства, это значит отдать все карты Владимиру Путину", - в среду журналистам сказал глава страны.

По мнению президента, враждебная позиция Венгрии невыгодна и самому Будапешту. Глава страны считает, что требование премьер-министра Венгрии Виктора Орбана убрать дискуссии о членстве Украины из повестки Европейского совета – трата времени.

"Мне кажется, что это больше отговорка, попытка тянуть время, и это действительно не служит решению", - отметил президент.

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