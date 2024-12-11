2024.12.11 22:17

Президент Литвы утвердил новых министров

 
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду президент Литвы Гитанас Науседа встретился с кандидатами в министры охраны окружающей среды и юстиции, после чего подписал декрет о назначении на посты министров Повиласа Подярскиса и Римантаса Моцкуса.

Соответствующий декрет президент подписал в среду вечером.

В XIX правительстве будут работать следующие министры:

Шарунас Бирутис – министр культуры;

Кястутис Будрис – министр иностранных дел;

Игнас Хофманас – министр сельского хозяйства;

Мария Якубаускене – министр здравоохранения;

Владислав Кондратович – министр внутренних дел;

Римантас Моцкус – министр юстиции;

Повилас Подярскис – министр охраны окружающей среды;

Раминта Поповене – министр науки, образования и спорта;

Инга Ругинене – министр социальной защиты и труда;

Эугениюс Сабутис – министр транспорта;

Лукас Савицкас – министр экономики и инноваций;

Римантас Шаджюс – министр финансов;

Довиле Шакалене – министр обороны;

Жигимантас Вайчюнас – министр энергетики.

Напомним, что на прошлой неделе президент подписал декрет о правительстве нового состава. Тогда новый кабине министров был утвержден без двух министров. Не было ясно, кто возглавит Минюст и Министерство охраны окружающей среды.

Новое правительство получит полномочия после того, как парламент одобрит программу кабинета министров – голосование намечено на четверг.

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