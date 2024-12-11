Президент Литвы утвердил новых министров

Соответствующий декрет президент подписал в среду вечером.
В XIX правительстве будут работать следующие министры:
Шарунас Бирутис – министр культуры;
Кястутис Будрис – министр иностранных дел;
Игнас Хофманас – министр сельского хозяйства;
Мария Якубаускене – министр здравоохранения;
Владислав Кондратович – министр внутренних дел;
Римантас Моцкус – министр юстиции;
Повилас Подярскис – министр охраны окружающей среды;
Раминта Поповене – министр науки, образования и спорта;
Инга Ругинене – министр социальной защиты и труда;
Эугениюс Сабутис – министр транспорта;
Лукас Савицкас – министр экономики и инноваций;
Римантас Шаджюс – министр финансов;
Довиле Шакалене – министр обороны;
Жигимантас Вайчюнас – министр энергетики.
Напомним, что на прошлой неделе президент подписал декрет о правительстве нового состава. Тогда новый кабине министров был утвержден без двух министров. Не было ясно, кто возглавит Минюст и Министерство охраны окружающей среды.
Новое правительство получит полномочия после того, как парламент одобрит программу кабинета министров – голосование намечено на четверг.