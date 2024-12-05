Президент Литвы: уровень угроз в стране растет по ускоряющейся траектории

„Уровень угроз явно растет и даже, я бы сказал, по ускоряющейся траектории. Мы видим разные типы инцидентов. Пока мы не можем подтвердить связь этих инцидентов с Россией – в частности, инциденты в Балтийском море, недавний инцидент с обрывом кабеля между Швецией и Финляндией, авиакатастрофу в Вильнюсе“, - в среду телеканалу LRT сказал глава страны.

„Вполне возможно, что после завершения этих расследований мы установим, что преднамеренного гибридного действия России здесь не было“, - добавил он.

Однако, по мнению Г. Науседы, позиция России по отношению к соседним странам остается опасной.