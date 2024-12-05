Президент Литвы: уровень угроз в стране растет по ускоряющейся траектории

„Уровень угроз явно растет и даже, я бы сказал, по ускоряющейся траектории. Мы видим разные типы инцидентов. Пока мы не можем подтвердить связь этих инцидентов с Россией – в частности, инциденты в Балтийском море, недавний инцидент с обрывом кабеля между Швецией и Финляндией, авиакатастрофу в Вильнюсе“, - в среду телеканалу LRT сказал глава страны.
„Вполне возможно, что после завершения этих расследований мы установим, что преднамеренного гибридного действия России здесь не было“, - добавил он.
Однако, по мнению Г. Науседы, позиция России по отношению к соседним странам остается опасной.
„Тем не менее, вся риторика России, ее действия в других регионах мира, обострение напряженности, утвержденный ими военный бюджет на 2025 год, я бы сказал, очень вызывающая относительно переговоров с Украиной – все эти факторы указывают на то, что политика России не только не меняется, но еще более обостряется“, - сказал глава страны.
„На этот раз, повторюсь, Россия бросает вызов, бросая белую перчатку не только народам соседних государств, но и всему демократическому Западу, НАТО, и они этого даже не скрывают“, - заявил Г. Науседа.
ELTA напоминает, что 25 ноября в столице, недалеко от аэропорта Вильнюса, возле жилого дома упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.
Кроме того, в конце ноября в Балтийском море были повреждены телекоммуникационные кабели между Литвой и Швецией, а также Германией и Финляндией.