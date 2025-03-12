Президент Литвы: Украина показала стремление к миру, теперь должна ответить Россия

„Литва приветствует первые позитивные результаты переговоров между США и Украиной. Украина в очередной раз продемонстрировала свое стремление к достижению справедливого и прочного мира. Теперь должна ответить Россия “, - написал Г. Науседа в социальной сети Х во вторник вечером, подчеркнув, что после переговоров становятся яснее главные приоритеты на будущее – обеспечение мира и гарантий безопасности для Украины.

В ходе переговоров между представителями США и Украины в Саудовской Аравии во вторник была достигнута договоренность о том, что Вашингтон немедленно возобновит военную поддержку Киева и возобновит обмен разведданными. В то время Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня, которое могло быть продлено по взаимному согласию. Правда, это еще должна одобрить и реализовать Россия.