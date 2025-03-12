Президент Литвы: Украина показала стремление к миру, теперь должна ответить Россия

„Литва приветствует первые позитивные результаты переговоров между США и Украиной. Украина в очередной раз продемонстрировала свое стремление к достижению справедливого и прочного мира. Теперь должна ответить Россия“, - написал Г. Науседа в социальной сети Х во вторник вечером, подчеркнув, что после переговоров становятся яснее главные приоритеты на будущее – обеспечение мира и гарантий безопасности для Украины.
В ходе переговоров между представителями США и Украины в Саудовской Аравии во вторник была достигнута договоренность о том, что Вашингтон немедленно возобновит военную поддержку Киева и возобновит обмен разведданными. В то время Украина согласилась на предложение США о 30-дневном прекращении огня, которое могло быть продлено по взаимному согласию. Правда, это еще должна одобрить и реализовать Россия.
Указывается, что США передадут России, что для достижения мира крайне важно, чтобы Москва придерживалась соглашения.
Делегации США и Украины также обсудили усилия по оказанию гуманитарной помощи, которые станут частью мирного процесса, особенно в период прекращения огня. Это будет включать обмен военнопленными, освобождение задержанных гражданских лиц и возвращение насильственно вывезенных украинских детей.
Делегации согласились назвать свои переговорные группы и немедленно начать переговоры о прочном мире, который обеспечит долгосрочную безопасность Украины. США заявили о готовности обсудить конкретные предложения с представителями России.
Кроме того, обе стороны также договорились как можно быстрее подписать соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.