Президент Литвы – участникам заседания Европейского совета: поддерживая Украину, мы поддерживаем собственную безопасность

В своем выступлении по поводу пересмотра многолетнего бюджета президент подчеркнул, что важно предусмотреть долгосрочную помощь Украине, включая средства для поддержания экономической и социальной стабильности Украины, ее восстановления и оказания военной помощи, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

"Нынешняя геополитическая ситуация и ситуация в области безопасности требуют от Европы сохранения бдительности и единства. Мы должны продолжать работать над укреплением своей безопасности, инвестировать в оборону и военную мобильность. Это инвестиции в наше мирное будущее. В центре нашего внимания должна оставаться поддержка Украины до тех пор, пока не будет достигнута победа. Важно понимать, что, поддерживая Украину, мы обеспечиваем и свою собственную безопасность", - сказал Г. Науседа.