Президент Литвы: у муниципалитетов должно быть больше автономии в вопросе ремонта районных дорог

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

В среду президент Гитанас Науседа встретился с мэром Радвилишского района Казимирасом Рачкаускисом. По сообщению Офиса президента, в ходе встречи обсуждались вопросы финансирования Программы по содержанию и развитию дорог (ПСРД) и предложения по повышению автономии муниципалитетов в вопросе ремонта районных дорог.

"Надо искать пути для увеличения инвестиций в дороги, одновременно расширяя автономию муниципалитетов в вопросе ремонта районных дорог", – сказал президент, обратив внимание на текущую значительную долю государственных гравийных дорог среди всех дорог Радвилишского района.

На встрече также обсуждалась ситуация со здравоохранением в муниципалитете и препятствия на пути к более эффективной реализации инклюзивного образования.

"При реализации инклюзивного образования крайне важен стратегический подход как государства, так и местного самоуправления. Для эффективной работы и успеха реформы необходимо сосредоточенное адекватное государственное финансирование", – цитируется в а пресс-релизе Г. Науседа.

Кроме того, в ходе беседы обсуждался вопрос о несвоевременном выделении специальных целевых дотаций на финансирование социальных услуг для лиц с тяжелой формой инвалидности. Было решено пересмотреть механизм выделения финансовых средств и обсудить с ответственными учреждениями возможности необходимых изменений.

В среду утром, в ходе визита в Радвилишский район, глава государства и первая леди также посетили село Минайчяй, где возложили цветы к памятнику боевому движению за свободу Литвы и в память о декларации от 16 февраля 1949 года и ее подписантах, а также побывали в восстановленном штабном бункере литовских партизан Воскресенского округа (Prisikėlimo apygarda).

Офис президента выступает с предложением, согласно которому до 2027 года Дирекция автомобильных дорог Литвы (ДАДЛ) постепенно передала бы региональные дороги в ведение муниципалитетов. Подчеркивается, что данные изменения потребуют большего финансирования дорожного сектора.

В госбюджете на текущий год года на дорожную отрасль выделено 872 млн евро.

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