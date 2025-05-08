Президент Литвы: торжества по случаю 9 мая в Москве - жалкое событие

„Мы видим, что Россия пытается организовать фарс по случаю 9 мая. Видим по главам стран, которые там собрались, что это будет жалкое событие, на котором попытаются оправдать свои преступления и представить их как великое дело. Остается только сожалеть“, – сказал 8 мая Науседа.
„Вне всякого сомнения (в Литве) мы готовимся к возможным провокациям. Есть фактор неожиданности. Однако, поверьте, службы работают и, надеюсь, качественно выполнят свою работу“, – заметил он
Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупреждает, что в преддверии 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией российские спецслужбы могут организовать провокации и информационные атаки против Литвы.
В ДГБ утверждают, что в последние месяцы радикальная риторика, направленная против Литвы и других стран Балтии со стороны представителей и пропагандистов кремлевского режима, усилилась.
Ежегодно 9 мая часть русской общины Литвы отмечает День победы над фашизмом, посещая могилы советских солдат, а европейские страны в этот день отмечают День Европы.
В Вильнюсе люди, отмечающие так называемый День победы, собираются на Антакальнисском кладбище.
По словам пресс-секретаря Вильнюсского муниципалитета Габриэлюса Грубинскаса, в столице не планируются официальные мероприятия по случаю Дня победы.
„В муниципалитет не поступало никаких сообщений о собраниях или запросов на разрешение на проведение собрания, связанного с празднованием Дня победы. Как и каждый год, сотрудники службы охраны общественного порядка будут контролировать ситуацию на Антакальнисском кладбище“, - сообщал Грубинскас.