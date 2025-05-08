Президент Литвы: торжества по случаю 9 мая в Москве - жалкое событие

„Мы видим, что Россия пытается организовать фарс по случаю 9 мая. Видим по главам стран, которые там собрались, что это будет жалкое событие, на котором попытаются оправдать свои преступления и представить их как великое дело. Остается только сожалеть“, – сказал 8 мая Науседа.

„Вне всякого сомнения (в Литве) мы готовимся к возможным провокациям. Есть фактор неожиданности. Однако, поверьте, службы работают и, надеюсь, качественно выполнят свою работу“, – заметил он

Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупреждает, что в преддверии 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией российские спецслужбы могут организовать провокации и информационные атаки против Литвы.