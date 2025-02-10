Президент Литвы: только совместными действиями мы можем обеспечить долгосрочную безопасность в Европе

По словам главы Литвы, после синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии ключевой общей целью станет обеспечение бесперебойной и эффективной работы энергосистемы, а также повышение устойчивости критической инфраструктуры. Тесное сотрудничество между странами региона и поддержка со стороны ЕС необходимы для обеспечения защиты и устойчивости стратегически важных энергетических объектов.

На пятисторонней встрече обсуждались вопросы обороны Европейского союза, усиления защиты критически важной инфраструктуры, реализации стратегических проектов, сотрудничества между ЕС и НАТО , ЕС и Соединенными Штатами Америки, а также мобилизации поддержки Украины, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

На встрече также обсуждался проект Rail Baltica. Г. Науседа подчеркнул его значимость для региона, особенно в контексте военной мобильности, и отметил важность реализации этого и других совместных проектов в сфере военной мобильности.

Лидеры рассмотрели вопросы сотрудничества между ЕС и НАТО, а также скоординированный ответ на гибридные действия России.

Говоря об укреплении обороны ЕС и сотрудничестве с США, президент Литвы подчеркнул необходимость существенного увеличения расходов на безопасность и оборону, а также отметил, что приоритетное внимание следует уделять восточным странам ЕС – связанности их инфраструктуры, повышению военной мобильности и развитию оборонной промышленности.