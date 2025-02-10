2025.02.10 09:22

Президент Литвы: только совместными действиями мы можем обеспечить долгосрочную безопасность в Европе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Президент на встрече с главами Польши, Эстонии, Латвии и Еврокомиссии
Президент на встрече с главами Польши, Эстонии, Латвии и Еврокомиссии
ФОТО: Eitvydas Kinaitis | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos

В воскресенье, по случаю начала синхронной работы энергосистем стран Балтии с энергетической системой континентальной Европы, президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Эстонии Аларом Карисом, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

На пятисторонней встрече обсуждались вопросы обороны Европейского союза, усиления защиты критически важной инфраструктуры, реализации стратегических проектов, сотрудничества между ЕС и НАТО, ЕС и Соединенными Штатами Америки, а также мобилизации поддержки Украины, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

По словам главы Литвы, после синхронизации электроэнергетических систем стран Балтии ключевой общей целью станет обеспечение бесперебойной и эффективной работы энергосистемы, а также повышение устойчивости критической инфраструктуры. Тесное сотрудничество между странами региона и поддержка со стороны ЕС необходимы для обеспечения защиты и устойчивости стратегически важных энергетических объектов.

На встрече также обсуждался проект Rail Baltica. Г. Науседа подчеркнул его значимость для региона, особенно в контексте военной мобильности, и отметил важность реализации этого и других совместных проектов в сфере военной мобильности.

Лидеры рассмотрели вопросы сотрудничества между ЕС и НАТО, а также скоординированный ответ на гибридные действия России.

Говоря об укреплении обороны ЕС и сотрудничестве с США, президент Литвы подчеркнул необходимость существенного увеличения расходов на безопасность и оборону, а также отметил, что приоритетное внимание следует уделять восточным странам ЕС – связанности их инфраструктуры, повышению военной мобильности и развитию оборонной промышленности.

Как указывает Офис президента, все участники встречи согласились с важностью обеспечения стабильной и масштабной военной и политической поддержки Украины, при этом особое внимание должно уделяться непрерывным поставкам оружия, противовоздушной обороне и интеграции Украины в цепочки поставок ЕС. Президент Литвы подчеркнул, что любые соглашения о прекращении войны России против Украины должны приниматься при участии Украины и с уважением ее суверенитета и территориальной целостности.

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