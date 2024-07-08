Президент Литвы: то, что премьер Эстонии стала представителем внешней политики ЕС – это наш общий успех

„Решения, которые были приняты в Европейском совете, предложения по основным номинациям и должностям в институте ЕС, они были сбалансированы как в политическом смысле, с учетом того, какие политические партии и их семьи победили на выборах, так и в географическом смысле, принимая во внимание тот факт, что не только юг, но и север, в данном случае представители стран Балтии занимают позиции в институтах ЕС“, - в субботу на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом журналистам сказал Г. Науседа.

„Я достаточно давно знаю премьера Эстонии, мне приходилось тесно сотрудничать при координации позиций в Европейском совете, и я верю, что ей удастся не только адекватно представить сильный балтийский нарратив в отношении войны в Украине и России, но также и в поисках баланса и консенсуса между государствами ЕС в отношении конфликтов в других частях мира, особенно на Ближнем Востоке, в решении миграционных вопросов, которые имеют последствия для международной внешней политики. Желаю ей успеха и думаю, что это наш общий успех“, - отметил он.