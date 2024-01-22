Президент Литвы созывает заседание Государственного совета обороны

Указывается, что на заседании члены ГСО ознакомятся с оценкой стратегических угроз разведслужб, рассмотрят принципиальную структуру системы национальной обороны и оценят экономические (промышленные) и финансовые альтернативы приобретений для пехотной дивизии.
Как предусматривает Конституция Литвы, ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы государственной обороны.
В состав совета входят президент, премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны и командующий армией.
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