Президент Литвы созывает заседание Государственного совета обороны

Как сообщает Офис президента, на очередной встрече члены ГСО ознакомятся с ситуацией и планами оказания военной поддержки Украине.
Также будет проведена оценка территорий, пригодных для тренировок и полигонов, будут рассмотрены и другие вопросы обеспечения безопасности и защиты государства.
Согласно Конституции Литвы, ГСО рассматривает и координирует ключевые вопросы государственной обороны. В состав совета входят президент, премьер-министр, спикер Сейма, министр обороны и командующий армией. Совет возглавляет президент.
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