2025.04.16 19:50

Президент Литвы созывает Совет по обороне

 
ELTA
Раминта Жилёните
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ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Президент Литвы Гитанас Науседа созывает Совет по обороне.

Заседание состоится в четверг.

Президентская служба сообщила, что на встрече обсудят общую ситуацию с безопасностью в регионе, а также предложения относительно принципиальной структуры армии.

В последний раз совет собирали в конце февраля. В феврале обсуждали возможные угрозы в отношении критической инфраструктуры, способы и средства обуздания рисков.

Напомним, что в 2022 г. Россия напала на Украину, после чего Литва стала повышать финансирование обороны. На заседании в феврале совет по обороне договорился в 2026–2030 гг выделять на оборону 5–6% ВВП в год.

В состав совета входят президент, командарм, премьер-министр, спикер парламента, министр обороны. Возглавляет совет президент страны.

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