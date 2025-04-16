Президент Литвы созывает Совет по обороне

Президентская служба сообщила, что на встрече обсудят общую ситуацию с безопасностью в регионе, а также предложения относительно принципиальной структуры армии.

В последний раз совет собирали в конце февраля. В феврале обсуждали возможные угрозы в отношении критической инфраструктуры, способы и средства обуздания рисков.

Напомним, что в 2022 г. Россия напала на Украину, после чего Литва стала повышать финансирование обороны. На заседании в феврале совет по обороне договорился в 2026–2030 гг выделять на оборону 5–6% ВВП в год.