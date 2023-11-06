Президент Литвы созывает совет обороны: будет рассматриваться план обороны государства

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: EPA - ELTA

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа созывает Государственный совет обороны (ГСО), где будет обсуждаться План обороны государства.

"(На заседании) будет рассматриваться План обороны государства, закрепляющий универсальный принцип обороны, когда все государственные ресурсы мобилизуются для обороны", - сообщил советник президента Ридас Ясюленис.

План обороны государства включает вооруженную оборону, государственную мобилизацию и невооруженное гражданское сопротивление.

В этом плане предусмотрена роль государственных и муниципальных учреждений, частного и организационного сектора, граждан.

Как указывает Офис президента, совет также рассмотрит состояние Государственной мобилизационной системы и мандат международных операций и дежурств в 2024-2025 годах.

ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обеспечения государственной безопасности и обороны государства.

ГСО состоит из президента – главнокомандующего государственными вооруженными силами, премьер-министра, спикера Сейма, министра обороны и командующего армией. Совет возглавляет президент.

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