Президент Литвы созывает совет обороны: будет рассматриваться план обороны государства

"(На заседании) будет рассматриваться План обороны государства, закрепляющий универсальный принцип обороны, когда все государственные ресурсы мобилизуются для обороны", - сообщил советник президента Ридас Ясюленис.
План обороны государства включает вооруженную оборону, государственную мобилизацию и невооруженное гражданское сопротивление.
В этом плане предусмотрена роль государственных и муниципальных учреждений, частного и организационного сектора, граждан.
Как указывает Офис президента, совет также рассмотрит состояние Государственной мобилизационной системы и мандат международных операций и дежурств в 2024-2025 годах.
ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обеспечения государственной безопасности и обороны государства.
ГСО состоит из президента – главнокомандующего государственными вооруженными силами, премьер-министра, спикера Сейма, министра обороны и командующего армией. Совет возглавляет президент.