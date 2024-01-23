Президент Литвы: совместные учения с Польшей пройдут в Сувалкском коридоре

"Я рад, что президент Польши действительно ярко откликнулся на желание провести совместные учения на этом участке земли, называемом Сувалкским коридором", - в опубликованном в понедельник интервью сказал Г. Науседа.

"Мы уже говорим об очень конкретных датах, возможно, это может произойти в апреле", - добавил он.

О совместных учениях Литвы и Польши говорилось в воскресенье, когда президент Польши Анджей Дуда посетил Литву, но точное время и место не уточнялись.

Как рассказал порталу Delfi А. Дуда, Польша серьезно относится к защите Сувалкского коридора и уже приняла меры в этом направлении.

"В последние годы мы восстанавливаем обороноспособность Польши именно в восточной части нашей страны, именно там создаются новые части, восстанавливаются возможности тех частей, которые все время находились в Бартошице, Граево и других районах, усиливается военное участие Польши, а также усиливается охрана границ", - подчеркнул президент Польши.