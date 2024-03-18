Президент Литвы: ситуация с безопасностью после выборов в России, мягко говоря, не улучшается

 
ELTA
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Гитанас Науседа подчеркивает, что после фальсифицированных выборов президента России глава страны Владимир Путин продолжит попытки реализовать свои геополитические устремления. Поэтому, по словам Г. Науседы, ситуация с безопасностью в регионе "мягко говоря, не улучшается".

"Конечно, после этих выборов ситуация с безопасностью, мягко говоря, не улучшается. Потому что теперь, когда Владимир Путин реализовал этот проект сфальсифицированных выборов, он несомненно продолжит попытки реализовать свои геополитические устремления", - сказал Г. Науседа журналистам в понедельник в Зарасай.

"Наша работа – предотвратить его планы, его стратегии. И мы можем сделать это только вместе, все вместе", - добавил он.

Глава страны подчеркнул, что выборы президента России не были ни свободными, ни демократическими.

"Если наши выборы мы называем свободными, демократическими, обеспечивающими свободу выбора, то к этим (выборам – ELTA), ко всем этим словам можно добавить суффикс "не" и мы, наверное, получим примерную оценку этих выборов", - сказал глава страны.

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