2024.07.14 11:52

Президент Литвы шокирован покушением на кандидата в президенты США Трампа

 
ru.DELFI.lt
Prezidento Gitano Nausėdos komentaras pradėjus antrą kadenciją
Prezidento Gitano Nausėdos komentaras pradėjus antrą kadenciją

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что он „шокирован“ субботним покушением на жизнь экс-президента США Дональда Трампа.

„Я был шокирован, когда узнал о том, что ранение получил экс-президент США Дональд Трамп, – писал в социальной сети X глава страны. – Я рад тому, что он в безопасности и желаю ему скорейшего выздоровления“.

„Я осуждаю этот акт политического насилия. Этого не должно быть в условиях демократии“, – прибавил он.

Напомним, что Трамп был ранен в ухо.

78-летнего Трампа с окровавленным лицом быстро увели со сцены. Стрелок и один из прохожих были убиты, двое зрителей получили тяжелое ранение.

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