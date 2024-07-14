Президент Литвы шокирован покушением на кандидата в президенты США Трампа

„Я был шокирован, когда узнал о том, что ранение получил экс-президент США Дональд Трамп, – писал в социальной сети X глава страны. – Я рад тому, что он в безопасности и желаю ему скорейшего выздоровления“.
„Я осуждаю этот акт политического насилия. Этого не должно быть в условиях демократии“, – прибавил он.
Напомним, что Трамп был ранен в ухо.
78-летнего Трампа с окровавленным лицом быстро увели со сцены. Стрелок и один из прохожих были убиты, двое зрителей получили тяжелое ранение.
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