Президент Литвы шокирован покушением на кандидата в президенты США Трампа

„Я был шокирован, когда узнал о том, что ранение получил экс-президент США Дональд Трамп, – писал в социальной сети X глава страны. – Я рад тому, что он в безопасности и желаю ему скорейшего выздоровления“.

„Я осуждаю этот акт политического насилия. Этого не должно быть в условиях демократии“, – прибавил он.

Напомним, что Трамп был ранен в ухо.