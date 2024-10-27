2024.10.27 13:01

Президент Литвы считает, что правящая коалиция может определиться еще до полуночи

 
ru.DELFI.lt
ELTA

Глава страны Гитанас Науседа считает, что правящая коалиция может определиться уже ночью на понедельник. По его словам, это будет зависеть от того, насколько быстро будут подсчитаны результаты второго тура выборов в Сейм.

„Думаю, нам не придется ждать очень долго. Посмотрим, возможно, даже до полуночи. Хотя я не хочу гадать – это будет зависеть от эффективности подсчета голосов“, - сказал в воскресенье журналистам Г. Науседа, выразивший свою волю на выборах в одномандатном округе Науйойи-Вильня.

Надеется, что правящая коалиция не расколется

Президент сказал, что проголосовал за кандидата с четкими представлениями о будущем Литвы. По его словам, главное, чтобы будущая правящая коалиция не раскололась.

„Стратегическое голосование включает в себя оценку того, что существует не только стабильная правящая коалиция, но и сильная оппозиция, что является атрибутом демократии. (...) Я голосовал за кандидата, который имеет четкий подход к ценностным вопросам, к будущему Литвы“, - указал глава страны.

„Наверное, нам следует говорить о том, какая у нас будет правящая коалиция, потому что именно ей придется нести ответственность за решения страны. Я очень надеюсь, что коалиция будет трудоспособной, не расколется, не будет разногласий по принципиальным, стратегическим вопросам жизни Литвы. Я прошу народ Литвы прийти на выборы и проголосовать“, - добавил он.

Он уверяет, что открыт для формирования коалиции

Однако президент не уточнил, будет ли правящее большинство сформировано из трех партий. Как отметил Г. Науседа, после выборов в Сейм, которые завершатся в воскресенье, он будет открыт для формирования коалиции.

„Это гадание на кофейной гуще. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Если я буду видеть, что нет возможности сформировать коалицию, то могут быть всевозможные решения“, - сказал глава страны.

„В традиционном случае (формирование большинства – ELTA) поручается партии, получившей наибольшее количество мандатов, но мы, наверное, все согласны, что речь идет не о спорте, а о том, будет ли правящая коалиция или нет. Хотелось бы увидеть, есть ли возможность сформировать правящую коалицию и с одной, и с другой стороны. Я открыт для обоих вариантов, но все покажут результаты выборов“, - пояснил он.

Обещает встретиться со всеми партиями, прошедшими в Сейм

На вопрос, когда он встретится с партией, победившей на выборах, президент заверил, что пока не назначил конкретного времени. По его словам, после выборов планируется поговорить с лидерами всех политических сил, прошедших в парламент.

„Я думаю, что в первую очередь сами партии должны оценить, кто поведет их в Правительство, кто возьмет на себя роль главы Правительства. У нас запланированы беседы с представителями всех партий, независимо от того, победили они или нет“, - сказал Г. Науседа.

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