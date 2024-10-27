Президент Литвы считает, что правящая коалиция может определиться еще до полуночи

„Стратегическое голосование включает в себя оценку того, что существует не только стабильная правящая коалиция, но и сильная оппозиция, что является атрибутом демократии. (...) Я голосовал за кандидата, который имеет четкий подход к ценностным вопросам, к будущему Литвы“, - указал глава страны.

Президент сказал, что проголосовал за кандидата с четкими представлениями о будущем Литвы. По его словам, главное, чтобы будущая правящая коалиция не раскололась.

„Думаю, нам не придется ждать очень долго. Посмотрим, возможно, даже до полуночи. Хотя я не хочу гадать – это будет зависеть от эффективности подсчета голосов“, - сказал в воскресенье журналистам Г. Науседа, выразивший свою волю на выборах в одномандатном округе Науйойи-Вильня.

„Это гадание на кофейной гуще. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Если я буду видеть, что нет возможности сформировать коалицию, то могут быть всевозможные решения“, - сказал глава страны.

Однако президент не уточнил, будет ли правящее большинство сформировано из трех партий. Как отметил Г. Науседа, после выборов в Сейм, которые завершатся в воскресенье, он будет открыт для формирования коалиции.

„Наверное, нам следует говорить о том, какая у нас будет правящая коалиция, потому что именно ей придется нести ответственность за решения страны. Я очень надеюсь, что коалиция будет трудоспособной, не расколется, не будет разногласий по принципиальным, стратегическим вопросам жизни Литвы. Я прошу народ Литвы прийти на выборы и проголосовать“, - добавил он.

„В традиционном случае (формирование большинства – ELTA) поручается партии, получившей наибольшее количество мандатов, но мы, наверное, все согласны, что речь идет не о спорте, а о том, будет ли правящая коалиция или нет. Хотелось бы увидеть, есть ли возможность сформировать правящую коалицию и с одной, и с другой стороны. Я открыт для обоих вариантов, но все покажут результаты выборов“, - пояснил он.

Обещает встретиться со всеми партиями, прошедшими в Сейм

На вопрос, когда он встретится с партией, победившей на выборах, президент заверил, что пока не назначил конкретного времени. По его словам, после выборов планируется поговорить с лидерами всех политических сил, прошедших в парламент.