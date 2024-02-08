Президент Литвы считает, что национальный стадион должен строиться экономно и эффективно

 
ELTA
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Nacionalinis stadionas
Nacionalinis stadionas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Президент Гитанас Науседа утверждает, что хочет, чтобы слова "Вильнюс" и "стадион" были совместимыми, но, по его словам, многофункциональный комплекс в столице должен строиться экономно и эффективно. По его словам, опыт многих государств показывает, что это возможно.

"Иногда начинаешь сомневаться, совместимы ли слова Вильнюс и стадион, совместимы ли определения. Мне бы очень хотелось, чтобы так было, во-первых, как человек, который безмерно любит Вильнюс и футбол, я хочу, чтобы эти две вещи сосуществовали, но, конечно, нельзя строить стадион так, как использовать деньги BaltCap", - в четверг в Пренай журналистам сказал Г. Науседа.

"Стадион должен строиться экономно и эффективно. Опыт многих стран показывает, что это действительно возможно, и Вильнюс не должен быть здесь исключением. Из представленной сегодня информации пока сложно составить картину, только после ознакомления с ней могут активизироваться службы, отвечающие за бесперебойность процесса, Служба государственных закупок и т. д.", - отметил он.

Г. Науседа призвал извлечь уроки из историй прошлого, связанных со строительством упомянутого стадиона, и, наконец, сдвинуться с места.

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