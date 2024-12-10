Президент Литвы: санкционный задор против России ослабевает

„У меня сейчас не создается впечатление, что Россия страдает из-за своей политики, как считалось и ожидалось в самом начале войны, когда мы говорили, что санкции остановят Россию, санкции подорвут жизнеспособность российской экономики, мы будем строго их применять и все больше и больше затягивать это кольцо санкций. Я вижу, что в долгосрочной перспективе санкционный задор ослабевает всё больше и больше, а исключения и обходы санкций – усиливаются“, – подчеркнул он.