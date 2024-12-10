2024.12.10 14:37

Президент Литвы: санкционный задор против России ослабевает

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По мнению президента Гитанаса Науседы, у Евросоюза (ЕС) должна быть более четкая политика в отношении России, развязавшей войну в Украине. Однако, по его словам, сделать это не удастся до тех пор, пока Запад не займет принципиальную позицию по отношению к экономическим связям со страной-агрессором.

„Меня действительно не устраивает то политическое дрейфование, когда, с одной стороны, мы вводим санкции, но, с другой стороны, сами в этой санкционной политике предусматриваем всё больше оговорок“, – сказал Г. Науседа во вторник в время Вильнюсской конференции по внешней политике и политике безопасности, организованной Институтом исследования Восточной Европы.

По его словам, обход санкций усиливается за счет интересов западных компаний.

„Я постоянно вижу, что в той ценностной политике, санкционной политике просто просачиваются очень конкретные интересы западных компаний. Пока бизнес оказывает такое огромное влияние на политику, говорить о какой-либо ценностной и принципиальной внешней политике в Евросоюзе не будет никаких оснований“, – заявил президент, не жалея критики в адрес упомянутых компаний.

„У меня сейчас не создается впечатление, что Россия страдает из-за своей политики, как считалось и ожидалось в самом начале войны, когда мы говорили, что санкции остановят Россию, санкции подорвут жизнеспособность российской экономики, мы будем строго их применять и все больше и больше затягивать это кольцо санкций. Я вижу, что в долгосрочной перспективе санкционный задор ослабевает всё больше и больше, а исключения и обходы санкций – усиливаются“, – подчеркнул он.

ELTA напоминает, что на сегодняшний день странами Евросоюза принято 14 пакетов санкций против России, воюющей в Украине. Торговые ограничения были введены и для Беларуси с целью пресечения уклонения московского режима от ограничений.

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