Президент Литвы: санкционный задор против России ослабевает

„Меня действительно не устраивает то политическое дрейфование, когда, с одной стороны, мы вводим санкции, но, с другой стороны, сами в этой санкционной политике предусматриваем всё больше оговорок“, – сказал Г. Науседа во вторник в время Вильнюсской конференции по внешней политике и политике безопасности, организованной Институтом исследования Восточной Европы.
По его словам, обход санкций усиливается за счет интересов западных компаний.
„Я постоянно вижу, что в той ценностной политике, санкционной политике просто просачиваются очень конкретные интересы западных компаний. Пока бизнес оказывает такое огромное влияние на политику, говорить о какой-либо ценностной и принципиальной внешней политике в Евросоюзе не будет никаких оснований“, – заявил президент, не жалея критики в адрес упомянутых компаний.
„У меня сейчас не создается впечатление, что Россия страдает из-за своей политики, как считалось и ожидалось в самом начале войны, когда мы говорили, что санкции остановят Россию, санкции подорвут жизнеспособность российской экономики, мы будем строго их применять и все больше и больше затягивать это кольцо санкций. Я вижу, что в долгосрочной перспективе санкционный задор ослабевает всё больше и больше, а исключения и обходы санкций – усиливаются“, – подчеркнул он.
ELTA напоминает, что на сегодняшний день странами Евросоюза принято 14 пакетов санкций против России, воюющей в Украине. Торговые ограничения были введены и для Беларуси с целью пресечения уклонения московского режима от ограничений.