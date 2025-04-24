Президент Литвы с супругой почтили память Папы Римского

„От имени литовского народа выражаем глубокие соболезнования всей мировой католической общине в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска. Мир потерял выдающегося Святого Отца, посвятившего свою жизнь Богу, Церкви и Вере. Мы потеряли духовного лидера, который строил мосты скромности, человечности и глубокой повседневной молитвы между континентами“, – говорится в соболезновании.
Президентская чета подчеркнула, что верующие Литвы всегда будут хранить в своих сердцах незабываемые моменты визита Его Святейшества Папы Римского Франциска в Литву в 2018 году.
„Это был исключительный дар духовной поддержки и силы для Литвы, которая отмечала свой юбилей. Папа Франциск, осмыслив историю много испытавшей Литвы, вдохновил литовцев обратиться к своим корням, беречь свою национальную идентичность, которая, по его словам, является настоящим сокровищем“, – говорится в соболезновании.
В понедельник утром, во второй день Пасхи, Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Католическая церковь лишилась своего лидера всего через день после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.
В этом году Папа Франциск перенес тяжелую и продолжительную болезнь – пневмонию. Его выписали из больницы 23 марта после 38 дней лечения.
Сообщается, что понтифик скончался от инсульта и сердечной недостаточности.