2025.04.24 12:31

Президент Литвы с супругой почтили память Папы Римского

 
Elta
ru.DELFI.lt
Президент Литвы с супругой почтили память Папы Римского
Президент Литвы с супругой почтили память Папы Римского
ФОТО: lrp.lt

В четверг президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене оставили запись в книге соболезнований, открытой в Апостольской нунциатуре в память о Папе Римском Франциске, сообщает Офис президента.

„От имени литовского народа выражаем глубокие соболезнования всей мировой католической общине в связи с кончиной Его Святейшества Папы Франциска. Мир потерял выдающегося Святого Отца, посвятившего свою жизнь Богу, Церкви и Вере. Мы потеряли духовного лидера, который строил мосты скромности, человечности и глубокой повседневной молитвы между континентами“, – говорится в соболезновании.

Президентская чета подчеркнула, что верующие Литвы всегда будут хранить в своих сердцах незабываемые моменты визита Его Святейшества Папы Римского Франциска в Литву в 2018 году.

„Это был исключительный дар духовной поддержки и силы для Литвы, которая отмечала свой юбилей. Папа Франциск, осмыслив историю много испытавшей Литвы, вдохновил литовцев обратиться к своим корням, беречь свою национальную идентичность, которая, по его словам, является настоящим сокровищем“, – говорится в соболезновании.

В понедельник утром, во второй день Пасхи, Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Католическая церковь лишилась своего лидера всего через день после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.

В этом году Папа Франциск перенес тяжелую и продолжительную болезнь – пневмонию. Его выписали из больницы 23 марта после 38 дней лечения.

Сообщается, что понтифик скончался от инсульта и сердечной недостаточности.

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