Президент Литвы с председателем Европейского совета обсудили ситуацию с безопасностью Украины и укрепление обороны

Глава Литвы отметил, что ЕС должен опираться на ключевые факторы повышения конкурентоспособности, такие как создание союза сбережений и инвестиций, свободное передвижение услуг, переход к надежной, чистой и устойчивой энергетике, обеспечение устойчивости критической инфраструктуры, а также упрощение правил в оборонном секторе.

В сообщении Президентуры подчеркивают, что, говоря о будущей многолетней финансовой программе на период после 2027 года, президент подчеркнул, что она должна адекватно отражать новые вызовы, стоящие перед ЕС в области безопасности и обороны, военной мобильности, конкурентоспособности и дальнейшей поддержки Украины. Особое внимание потребуется государствам-членам, имеющим внешнюю границу с Россией и Беларусью, а также стремящимся реализовать долгосрочные стратегические проекты, направленные на повышение военной мобильности и улучшение связности внутри ЕС.