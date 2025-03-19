Президент Литвы с председателем Европейского совета обсудили ситуацию с безопасностью Украины и укрепление обороны

Глава государства подчеркнул, что после начала переговоров США с Украиной и Россией задача ЕС – сохранить давление на Россию как на страну, начавшую военную агрессию. 17-й пакет санкций должен быть подготовлен как можно скорее и включать полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а также большее количество российских финансовых структур, указывает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.
Президент выразил поддержку „Коалиции желающих“, призванной предоставить гарантии безопасности Украине в случае возможного мирного соглашения, а также предложению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о выделении уже только в этом году 40 млрд евро на военные нужды Украины.
По словам главы государства, план Европейской комиссии ReArm Europe, направленный на укрепление обороноспособности ЕС, и особенно предложение о создании кредитного фонда в размере 150 млрд евро, также станут серьезным стимулом уже в текущем финансовом периоде.
Г. Науседа подчеркнул, что все государства – члены Европейского союза должны стремиться к увеличению финансирования обороны, что позволит быстрее и качественнее реализовывать ключевые проекты, такие как европейский щит противовоздушной и противоракетной обороны, военная мобильность, кибернетическая оборона, защита критической подводной инфраструктуры, указывает офис президента.
Во время телефонного разговора большое внимание было уделено вопросам конкурентоспособности ЕС. Президент выразил поддержку новому Соглашению о чистой промышленности, Компасу конкурентоспособности и пакету предложений по упрощению правил, которые были представлены Европейской комиссией.
Глава Литвы отметил, что ЕС должен опираться на ключевые факторы повышения конкурентоспособности, такие как создание союза сбережений и инвестиций, свободное передвижение услуг, переход к надежной, чистой и устойчивой энергетике, обеспечение устойчивости критической инфраструктуры, а также упрощение правил в оборонном секторе.
В сообщении Президентуры подчеркивают, что, говоря о будущей многолетней финансовой программе на период после 2027 года, президент подчеркнул, что она должна адекватно отражать новые вызовы, стоящие перед ЕС в области безопасности и обороны, военной мобильности, конкурентоспособности и дальнейшей поддержки Украины. Особое внимание потребуется государствам-членам, имеющим внешнюю границу с Россией и Беларусью, а также стремящимся реализовать долгосрочные стратегические проекты, направленные на повышение военной мобильности и улучшение связности внутри ЕС.