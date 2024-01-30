Президент Литвы: Россия посягает на безопасность всего демократического мира

"Обстановка крайне напряженная, неспокойная. Очень важно понимать, что это делается намеренно. Ситуация становится такой, когда посягают на безопасность не отдельного государства, а безопасность демократического мира", - сказал Г. Науседа в рамках цикла дискуссий с кандидатами в президенты, организованном Центром восточноевропейских исследований, который начал во вторник.

По словам президента, за всеми конфликтами в мире стоит Россия. По его мнению, глаза мира открылись после начала масштабного вторжения в Украину.

"Мы можем видеть Россию за очагом каждого конфликта. Сегодня трудно найти точки в мире, где не поспособствовала бы Россия", - сказал Г. Науседа.

"Мир получил ценный урок, за который сейчас дорого платят наши украинские братья. Масштабное вторжение, начавшееся в феврале 2022 года, открыло миру глаза", - добавил он.

Глава страны заявил, что война в Украине – это всего лишь способ России выиграть время и "замылить глаза" Западу.