2024.10.29 17:09

Президент Литвы: Россия не должна решать судьбу Грузии и Молдовы

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Глава Литвы Гитанас Науседа призывает оказать поддержку гражданским обществам Грузии и Молдовы, которые сталкиваются с гибридными атаками России. По его словам, Кремль не может лишать эти страны шанса вступить в Евросоюз (ЕС).

„Россия активизирует гибридные операции в странах-соседях Евросоюза. Недавние парламентские выборы в Грузии и референдум в Молдове являются тому подтверждением. Кремль не хочет, чтобы Грузия и Молдова сами принимали решения относительно своего будущего, и делает все, чтобы сорвать демократические процессы“, - написал во вторник в соцсети X Г. Науседа.

„Очень важно не бросать жителей Грузии и Молдовы. Мы не можем позволить ускользнуть их мечте о вступлении в Европейский союз. (...) Мы считаем, что Молдова и Грузия принадлежат к европейской семье“, - подчеркнул он.

ELTA напоминает, что в субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Избирком страны сообщил, что наибольшую поддержку грузин – 54,09 проц. – получила правящая, консервативная националистическая партия „Грузинская мечта“.

Несколько проевропейских оппозиционных коалиций не признали этот предварительный результат и объявили протесты.

На прошлой неделе проевропейский президент Молдовы Майя Санду рассказала о попытках Москвы вмешиваться в президентские выборы страны и референдум о членстве в ЕС. М. Санду заявила, что в последние месяцы Молдова столкнулась с „беспрецедентной атакой на свободу и демократию страны“.

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