Президент Литвы: Россия не должна решать судьбу Грузии и Молдовы

„Россия активизирует гибридные операции в странах-соседях Евросоюза. Недавние парламентские выборы в Грузии и референдум в Молдове являются тому подтверждением. Кремль не хочет, чтобы Грузия и Молдова сами принимали решения относительно своего будущего, и делает все, чтобы сорвать демократические процессы“, - написал во вторник в соцсети X Г. Науседа.