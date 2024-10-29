Президент Литвы: Россия не должна решать судьбу Грузии и Молдовы

„Россия активизирует гибридные операции в странах-соседях Евросоюза. Недавние парламентские выборы в Грузии и референдум в Молдове являются тому подтверждением. Кремль не хочет, чтобы Грузия и Молдова сами принимали решения относительно своего будущего, и делает все, чтобы сорвать демократические процессы“, - написал во вторник в соцсети X Г. Науседа.
„Очень важно не бросать жителей Грузии и Молдовы. Мы не можем позволить ускользнуть их мечте о вступлении в Европейский союз. (...) Мы считаем, что Молдова и Грузия принадлежат к европейской семье“, - подчеркнул он.
ELTA напоминает, что в субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Избирком страны сообщил, что наибольшую поддержку грузин – 54,09 проц. – получила правящая, консервативная националистическая партия „Грузинская мечта“.
Несколько проевропейских оппозиционных коалиций не признали этот предварительный результат и объявили протесты.
На прошлой неделе проевропейский президент Молдовы Майя Санду рассказала о попытках Москвы вмешиваться в президентские выборы страны и референдум о членстве в ЕС. М. Санду заявила, что в последние месяцы Молдова столкнулась с „беспрецедентной атакой на свободу и демократию страны“.