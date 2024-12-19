2024.12.19 12:55

Президент Литвы: решения грузинских властей не должны лишать граждан страны европейской мечты

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Как заявил президент Гитанас Науседа, позиция грузинских властей относительно отложенных переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС) вызывает разочарование. По его словам, решения правительства этой страны не должны лишать большинство грузин стремления к европейскому будущему.

„Я от всего сердца являюсь другом Грузии. Однако то, что мы сейчас там видим, действительно очень разочаровывает“, – заявил в четверг журналистам в Брюсселе Г. Науседа.

„Грузинская мечта“ не должна лишать большинство граждан страны европейской мечты“, – подчеркнул он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.

В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.

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