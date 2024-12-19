Президент Литвы: решения грузинских властей не должны лишать граждан страны европейской мечты

„Я от всего сердца являюсь другом Грузии. Однако то, что мы сейчас там видим, действительно очень разочаровывает“, – заявил в четверг журналистам в Брюсселе Г. Науседа.

„Грузинская мечта“ не должна лишать большинство граждан страны европейской мечты“, – подчеркнул он.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.