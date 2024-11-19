Президент Литвы: разговор с Трампом коснулся Украины и безопасности региона

„Президент Дональд Трамп начал и закончил разговор похвалой в адрес Литвы. Если в начале разговора было сказано, что мы знаем Литву, мы знаем о ее решимости защищать свою независимость и соответствующем внимании, уделяемом своей безопасности. (Д. Трамп – ELTA) также обратил внимание на нашу активную роль в международной политике. А в конце беседы он сказал: вы делаете отличные успехи, так держать, не отклоняйтесь от пути“, - сказал во вторник журналистам в Сейме Г. Науседа.
По его словам, во время телефонного разговора также обсуждался вопрос войны в Украине. Г. Науседа говорит, что обратил внимание новоизбранного главы Вашингтона на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины.
„Содержание разговора было в основном связано с Украиной, потому что президент Трамп спросил, какова наша точка зрения – моя точка зрения на ситуацию в Украине, что следует делать в нынешней ситуации. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Я обратил внимание не только на то, что на поле боя очень сложная ситуация, но и на то, что очень сложная ситуация в секторе энергетики“, - сказал Г. Науседа.
„США могли бы сделать все, чтобы Украина могла перезимовать эту зиму, чтобы жители Украины не испытывали ужасных страданий, связанных с тем, что энергосистема не работает. Я видел настрой президента Трампа найти решения. На него также сильно влияет информация о том, что каждый день на поле боя слагают головы тысячи людей“, - добавил Г. Науседа.
Д. Трамп добился своего возвращения на пост президента после победы над вице-президентом демократом Камалой Харрисом 5 ноября.