Президент Литвы: разговор с Трампом коснулся Украины и безопасности региона

„Президент Дональд Трамп начал и закончил разговор похвалой в адрес Литвы. Если в начале разговора было сказано, что мы знаем Литву, мы знаем о ее решимости защищать свою независимость и соответствующем внимании, уделяемом своей безопасности. (Д. Трамп – ELTA) также обратил внимание на нашу активную роль в международной политике. А в конце беседы он сказал: вы делаете отличные успехи, так держать, не отклоняйтесь от пути“, - сказал во вторник журналистам в Сейме Г. Науседа.

По его словам, во время телефонного разговора также обсуждался вопрос войны в Украине. Г. Науседа говорит, что обратил внимание новоизбранного главы Вашингтона на сложную ситуацию в энергетическом секторе Украины.