Президент Литвы: районные школы не должны закрываться из-за уменьшения числа учащихся

"На самом деле очень тревожно наблюдать те демографические изменения в различных наших муниципалитетах, когда из-за демографических тенденций достаточно сильные гимназии не имеют гарантий относительно своего будущего", - сказал журналистам Г. Науседа.

"Здесь количественные критерии ни в коем случае не должны доминировать. Мы всегда за качественные критерии, которые должны оцениваться не менее, а может быть, даже более весомо, чем количественные критерии", - сказал глава страны.

Об этом он заявил в четверг после встречи с жителями Шилувы, Расейнского района, которые поделилась опасениями, что местная гимназия может быть закрыта из-за недостаточного количества учеников.